Brasil tenta convencer México a ampliar tratado de livre comércio

Tudo que vai… O Brasil vai usar uma isca para tentar convencer o México a ampliar o tratado de livre comércio entre os dois países, hoje restrito ao setor automotivo. Haverá uma rodada de negociações na quinta (19).

…tem que voltar Sem conseguir cumprir regra do acordo que exige que 50% dos automóveis sejam produzidos dentro do país, as exportações do México neste segmento caíram 30% de abril a agosto. O Brasil dirá que topa revisar o percentual desde que o parceiro dê maior acesso ao seu mercado agrícola.

