Relator de proposta que muda o Coaf estuda dar limites à indicação de conselheiros

Nem tanto ao mar… Indicado para relatar a Medida Provisória que coloca o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sob o guarda-chuva do Banco Central, o deputado Reinhold Stephanes Jr. (PSD-SC) deve limitar a algumas categorias a prerrogativa de ocupar vaga de conselheiro do órgão.

…Nem tanto à terra O texto que o governo editou não prevê travas para indicações ao Coaf. O plano inicial era restringir a ocupação do órgão a servidores do BC, mas Stephanes busca caminho intermediário, permitindo que entidades da sociedade civil, como federações de indústrias e associações comerciais, possam apontar nomes.

Contado O deputado vai se reunir na próxima semana com integrantes do Ministério Público Federal e do Sindicato de Funcionários do Ministério da Economia. Ele vai apresentar na terça-feira (17) um plano de trabalho para a comissão especial e planeja entregar seu relatório até o fim do mês de outubro.

