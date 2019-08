Tereza Cristina articula com PGR uso de verba de multa da Petrobras para regularização de terras na Amazônia

A ministra Tereza Cristina (Agricultura) está articulando com a procuradora-geral, Raquel Dodge, usar parte do dinheiro da multa da Petrobras, resultado da Lava Jato, em ações de regularização fundiária na Amazônia.

As duas se reuniram na manhã desta quarta (28) com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A ideia é que parte da verba, ao redor de R$ 500 milhões, seja destinada ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para mapear e regularizar terras, coibindo grilagens.

O avanço dos loteamentos ilegais é apontado como uma das razões das queimadas na região.

O argumento é que, sem saber quem são os efetivos donos das terras queimadas, não é possível sequer apontar responsáveis.

No agronegócio, existe a preocupação de separar ações de produtores rurais da feita por criminosos, que tacam fogo em áreas de preservação para ocupação ilegal.

