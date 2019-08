PT pede apuração de adiamento de pesquisa do IBGE

Me dê motivo O PT no Senado quer que o TCU apure o adiamento da divulgação da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares), do IBGE. O estudo é usado na atualização do cálculo da inflação e deveria ter saído mês passado. A sigla questiona os riscos e prejuízos decorrentes do atraso e de supostas ingerências nas estatísticas.

Me dê motivo 2 O IBGE teve o orçamento reduzido e está sob forte crítica de acadêmicos por ter encolhido o questionário do Censo de 2020.

Leia mais notas do Painel aqui.