Em levantamento, só 8% dos analistas veem como altas as chances de Eduardo ser aprovado como embaixador

Balança Estudo feito pelo site Infomoney com dez casas de análise de risco político e três analistas independentes aponta a percepção de uma relação mais profícua do governo com o Judiciário do que com o Legislativo.

Esquece Os resultados mostram que quase não há aposta na retomada da proposta de capitalização na reforma da Previdência: 54% dizem que a chance é muito baixa, e outros 38% que é baixa.

Muro A maioria dos analistas (62%) crê na votação da reforma no Senado em outubro. Só 8% dizem que são altas as chances de Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) ser aprovado embaixador.

