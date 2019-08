Ex-conselheiro do Carf é cotado para assumir Receita no Rio

Corrida de apostas Neicyr de Almeida, auditor que já foi conselheiro do Carf, é um dos cotados para assumir a Superintendência da Receita no Rio, segundo colegas. Ele deve substituir Mário Dehon, cuja retirada do posto foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Corrida de apostas 2 Também está prevista troca na delegacia da Receita no Porto de Itaguaí (RJ), suposto motivo da queixa de Bolsonaro. Dehon teria recusado a troca.

Meu garoto Indicado pelo presidente, um auditor de Manaus (AM), que não tem cargo de chefia no currículo pode assumir a tarefa.