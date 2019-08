Davi Alcolumbre é aconselhado a liquidar rapidamente indicação de Eduardo aos EUA

Senhor do tempo O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), foi aconselhado a liquidar a análise da indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washington na próxima semana, quando ela deve chegar à Casa. Há um grupo, porém, que quer esperar sinais do Planalto sobre o abuso de autoridade.

Devagar com o andor O presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), é pressionado a pautar projeto que enquadra como nepotismo a indicação de parentes do presidente para embaixadas ou ministérios. Ele tem pedido calma.

