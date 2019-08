Líder de grupo pró-direitos humanos, ex-ministro da Justiça diz que se ‘sentiria ofendido’ se Bolsonaro o elogiasse

José Carlos Dias, 80, ex-ministro da Justiça e novo presidente da Comissão Arns, terá como seu primeiro ato à frente da entidade a mediação da Mesa Nacional de Diálogo Contra a Violência. O evento será sediado pela OAB e vai reunir diversos organismos da sociedade civil, como CNBB, ABI, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs e Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O grupo prepara defesa enfática dos direitos humanos. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro reproduziu vídeo de 2014 no qual comparou os membros da Comissão da Verdade, da qual Dias fez parte, a prostitutas. “Ser insultado por uma pessoa como Bolsonaro não me toca. Eu me sentiria ofendido se ele me elogiasse”, disse o criminalista.

