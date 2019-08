Cheia de enxertos, MP da liberdade econômica foi apelidada de ‘projeto Tamar’

Dieta forçada A limpeza no conteúdo da medida provisória da liberdade econômica foi uma iniciativa do Ministério da Economia, que sugeriu a derrubada de dois terços das emendas inseridas no texto. A MP, que tinha 14 artigos originalmente, chegou a ter 60.

Secos e molhados Técnicos da Economia apelidaram a medida provisória de “projeto Tamar”, dado o elevado número de jabutis —espécie parente das tartarugas— que havia sido enxertado no texto.

É meu Parte do governo tomou gosto pela MP da liberdade econômica após elogios de interlocutores nos EUA. Ela seria a primeira proposta gestada integralmente pela gestão atual e com contornos 100% liberais.

