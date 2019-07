Esquerda reconhece que não há clima para falar de impeachment, mas tenta mobilizar ruas

O que pedi a Deus Dirigentes de legendas de centro dizem que a discussão extemporânea de um impeachment seria um tiro no pé da oposição e um presente para Bolsonaro. Hoje, avalia um líder do centrão, o presidente luta contra moinhos de vento. Um passo em falso dará a ele inimigo real.

Não conte comigo Membros do PC do B e PSB tendem a concordar com tal avaliação e dizem que falar em afastamento é jogar o jogo de Bolsonaro. Esse grupo prega estimular o isolamento do governo dando força a vozes dissonantes no PSDB, por exemplo, para deixar claro que a rejeição transcende questões partidárias.

Levanta e anda O PT dará início a uma série de caravanas no Nordeste a partir de agosto. O plano é começar pela Bahia e terminar em Pernambuco. Integrantes do partido torcem para que as mobilizações funcionem como “rastilho de pólvora”, unindo grupos e instituições atingidas pelas falas de Bolsonaro.

