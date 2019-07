Moro dá sinais de que não aprova nome de Aras para a PGR

Ele não Sergio Moro fez chegar a integrantes do governo que não vê com bons olhos a possível indicação de Augusto Aras, subprocurador-geral da República, ao comando do Ministério Público Federal. Segundo relatos, ele não enxerga no candidato a figura de um grande aliado da Lava Jato.

Palanque Ainda assim, pessoas próximas a Aras acreditam que hoje ele é o favorito na corrida pela PGR. Como prega intenção de destravar a agenda econômica do governo, teria ganhado pontos com o presidente. Além disso, Bolsonaro costuma ouvir pessoas que estão com ele há anos, como Alberto Fraga (DEM-DF), amigo do subprocurador.

