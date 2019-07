Integrantes de Conselho do Ministério Público apostam em oito votos a seis por investigação de Deltan

Somando esforços O grupo que articula recorrer ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público contra o arquivamento de investigações sobre a atuação de Deltan Dallagnol e outros nomes da força-tarefa da Lava Jato começou a cotejar a impressão de colegas a respeito dos casos. As primeiras sinalizações indicam que há chances de o colegiado contrariar o corregedor do órgão e autorizar ações contra procuradores de Curitiba. Os integrantes mais otimistas falam em 8 a 6 pró-apurações.

Quem pode mais Os integrantes do CNMP que são favoráveis à abertura de investigações com base nas mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil esboçam ceticismo diante da possibilidade de o corregedor do órgão, Orlando Rochadel, dar seguimento a ações deste tipo. Daí a articulação para submeter pedidos de apuração ao plenário.

Por dentro Dirigentes da Associação Nacional dos Procuradores da República, que tentam mapear os passos de Jair Bolsonaro no caminho que levará ao próximo comandante da PGR, se surpreenderam com o quanto os auxiliares do presidente estão inteirados de propostas e perfis dos nomes que estão na lista tríplice da categoria.

A fé não costuma falhar? Auxiliares de Bolsonaro, dizem procuradores, escrutinaram entrevistas e debates dos três nomes mais votados pelos categoria. Por isso, a cúpula da ANPR torce para que a surpresa que o presidente tem prometido no anúncio do próximo procurador-geral seja a escolha de um nome da lista.

Remediado está O escritório Trench Rossi Watanabe fechou um acordo com a J&F para pôr fim à disputa judicial iniciada pela empresa no exterior após a explosão de escândalo que colocou a delação dos irmãos Batista em risco. As partes se comprometeram a não mais travar embate sobre este assunto.

Remediado está 2 No centro do impasse estava o ex-procurador Marcello Miller, suspeito de auxiliar os donos da J&F no acordo de delação antes de deixar a Procuradoria. Miller trocou a PGR pelo Trench.

Nada consta Quando a suspeita da ação de Miller nos dois lados do balcão veio à tona, o escritório alegou desconhecer o jogo duplo e entregou comunicações internas ao STF para provar sua versão. A J&F, então, abriu processo contra o TRW nos EUA –e o novo trato encerra a questão.

De hoje para amanhã Se a proposta que cria gatilhos para evitar que o governo quebre a chamada regra de ouro for aprovada ainda este ano, as normas previstas no texto devem ser acionadas já em 2020, prevê Felipe Rigoni (PSB-ES), relator da PEC que trata do tema na Câmara. As contas da União não vão fechar até 2023.

Sem atalho A regra de ouro proíbe o governo de tomar dinheiro emprestado para bancar despesas do dia a dia. O plano dos parlamentares é ajustar automaticamente a rota do Orçamento federal antes que a falha ocorra.

Regime forçado Em situações como a atual, em que a conta não fecha e o governo precisa de crédito extraordinário, a proposta prevê medidas severas. Entre as opções de ajuste estão a redução de 20% dos gastos com publicidade oficial, dos repasses ao BNDES e a suspensão do pagamento do abono salarial.

Para seu conhecimento O PSB enviou nesta terça (17) aos 11 deputados que descumpriram orientação do partido e votaram a favor da reforma da Previdência um comunicado no qual informa que eles serão processados individualmente e que podem ser expulsos. Os parlamentares têm 10 dias para apresentar defesa.

Éramos 11 Dirigentes do partido avaliam que, deste grupo, ao menos seis deputados devem ser expulsos.

Você abusou A legenda vai aguardar o posicionamento dos parlamentares e a votação do segundo turno da reforma, mas tende a afastar em definitivo aqueles que descumpriram quase 100% de suas determinações, tanto no texto principal da Previdência como nos destaques.

TIROTEIO

‘Future-se’, mas o presente urge, há universidades fechando restaurantes. Tudo muito midiático, e pouco estruturado

Do deputado Idilvan Alencar (PDT-CE), sobre o programa anunciado pelo MEC para levar investimentos privados às instituições de ensino