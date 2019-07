‘Nunca fui expulsa nem de sala de aula’, diz deputada ameaçada pelo PSB

Devo não nego A deputada Rosana Valle (PSB-SP), que votou a favor da reforma da Previdência contra a orientação do PSB, diz que não se arrepende da sua decisão, apesar de agora enfrentar questionamentos éticos no partido. “Nem quando criança, na sala de aula, fui expulsa. Mas, estou ciente que posso sofrer punições, chegando à expulsão. Apesar disso, sei que fiz o que precisava ser feito, o que considerei ser correto e a vontade do meu eleitorado”, diz.

Devo não nego 2 “Respeito as posições do partido, mas não posso votar contra meus ideais e consciência”, diz Rosana. Além dela, outros 10 deputados do partido são alvo de processo do conselho de ética do PSB e podem ser expulsos.

Mesmo balaio O PDT também estuda processar oito deputados que votaram a favor da reforma da Previdência contra o fechamento de questão da sigla. Entre eles, está Tabata Amaral (SP), que se tornou uma das principais promessas da nova leva de políticos do partido.

Leia mais notícias do Painel aqui.