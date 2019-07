Líder do governo vê evolução no Congresso, fala em construção coletiva na reforma e defende emendas

Sobrevivente Contestado no início da legislatura, o líder do governo na Câmara, Major Vítor Hugo (PSL-GO), encerra o primeiro semestre enxergando evolução na relação com partidos e bancadas temáticas. Num balanço, vê mais acertos do que erros e defende o uso de emendas como instrumento político.

Regra do jogo “Ministério de porteira fechada não vai acontecer, é ineficiente. Mas descentralização de recursos é parte da democracia, as emendas impositivas estão na lei. Ampliar isso ajuda prefeituras a prestarem um serviço melhor”, afirma o deputado.

Regra do jogo 2 O major celebra a chegada de Luiz Eduardo Ramos na Secretaria de Governo, diz que o PSL está mais unido, vê espaço para ampliar a interlocução com o Congresso e reafirma que o Planalto conta com as frentes evangélica, de segurança pública e do agronegócio.

Regra do jogo 3 Hugo diz que regras mais amenas a policiais na reforma da Previdência foram um pedido do presidente e uma construção coletiva, e que outras concessões foram tomadas para não “desorganizar a base reformista”.

Selva “Nada foi feito de maneira irresponsável”, conclui. Ele recebe Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (15) em sessão que comemora o 17º aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército.

