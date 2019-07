Terceiro parecer sobre pacote anticrime no Senado ficará para agosto

Fatiado As relatorias do pacote anticrime de Sergio Moro no Senado não terão o mesmo ritmo. A proposta foi dividida entre três relatores: Marcos do Val (Cidadania-ES) e Marcio Bittar (MDB-AC) já apresentaram seus votos.

Pela ordem Rodrigo Pacheco (DEM-MG), no entanto, deve fazê-lo somente no segundo semestre, pois depende da realização de uma audiência pública requisitada pelo PT em abril e que ainda não foi marcada. A parte que lhe cabe é sensível: determina que o julgamento de crimes conexos ao processo eleitoral seja realizado pela Justiça Comum.

