Para suavizar regras de aposentadoria de policiais, governo terá que se expor

Com as próprias mãos Do jeito como o texto da reforma da Previdência foi aprovado na comissão especial, será difícil para o governo suavizar as regras para policiais federais, apostam líderes da centro-direita. Para isso, o Planalto teria que se expor, apresentando emenda ao texto que a própria equipe econômica endossou.

Negócios à parte Para esses líderes, uma ação dessas seria uma “desmoralização” do ministro Paulo Guedes (Economia). Caso enverede por este caminho, o PSL espera contar com uma aliança inusitada: os votos da oposição que tanto critica, como PT, PC do B e PSOL.

