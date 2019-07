Organizações dizem que ‘são somente facilitadoras’ de instituto apoiado pela Odebrecht

Outro lado As assessorias do Instituto Ethos, do GVethics e da IFC emitiram longo texto no qual afirmam que “são somente facilitadores da iniciativa” de criação do Instituto de Integridade de Autorregulação do Setor de Infraestrutura. Na segunda (1º), o Painel mostrou que a entidade abriga interesse da Odebrecht de voltar a controlar o mercado.

Outro lado 2 As três organizações dizem que “o instituto ainda não existe” e que a iniciativa é suportada por 22 empreiteiras. O projeto foi oficialmente lançado em maio. Elas informam ainda que o general da reserva Sérgio Etchegoyen é secretário-executivo da instituição. A coluna disse que ele foi o escolhido para presidi-la.

Outro lado 3 O Painel informou na segunda que a ideia de fundação do instituto partiu da Odebrecht, empresa que protagonizou reuniões para angariar parceiros e apresentou a proposta do instituto. Já as três entidades sustentam que o projeto nasceu de conversas entre vários agentes do setor, entre eles a empreiteira mencionada.

