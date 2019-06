Metade da bancada do PSL em Sp fecha questão por candidatura de Joice à prefeitura

Escoltada Deputados do PSL de São Paulo calculam que pelo menos metade da bancada paulista na Câmara apoia a candidatura de Joice Hasselmann (SP) à Prefeitura da capital no ano que vem. De olho na disputa, esse grupo quer que ela assuma o comando do diretório municipal do partido.

Se não pode vencê-la… Um grupo de parlamentares do PSL também tenta convencer a deputada estadual Janaina Paschoal (SP) a integrar o Conselho de Ética do partido no estado. Ela tem criticado atos de alguns integrantes da sigla —inclusive Jair Bolsonaro.

Ensaio? O PSOL entregou a Guilherme Boulos a missão de coordenar grupo que vai elaborar planos de governo municipais e acabou chamando a atenção de integrantes de outros partidos de esquerda. Todos querem saber se o líder do MTST pensa em concorrer à Prefeitura de SP.

