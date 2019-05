‘Plano Mansueto’ está pronto e hiberna há três semanas; Ministério da Economia consulta políticos

No aquecimento O chamado “plano Mansueto”, aguardado com ansiedade por estados em crise fiscal, está pronto, à espera do anúncio oficial, há cerca de três semanas. A equipe econômica começou a consultar dirigentes de partidos sobre a melhor forma de empacotar a proposta.

A alma do negócio O governo foi aconselhado a não deixar de lado estados que estão com as finanças em dia, acenando apenas aos quebrados. O gesto precisa ser ampliado, disseram congressistas, mesmo que isso signifique avalizar um volume de empréstimos acima dos R$ 40 bilhões inicialmente previstos.

