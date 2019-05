Deputados se queixam de imobilismo na Funasa; obras de saneamento estão paradas

Engate a primeira Aliados do governo na Câmara passaram a se queixar da paralisação nas atividades da Funasa. Segundo eles, obras de saneamento que já deveriam ter sido executadas em diversos municípios foram travadas. Com isso, as críticas à capacidade de execução da atual gestão chegam agora à Saúde.

Gato escaldado Na Funasa, o imobilismo decorre do bloqueio de verbas imposto pelo Ministério da Economia e também porque o ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) tem ressalvas em relação ao órgão, que considera ter sido palco de corrupção. Funcionários da própria fundação reclamam de não terem ações autorizadas.

Leia mais notas do Painel aqui.