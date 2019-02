Autoridades de Roraima alertam militares sobre possibilidade de confronto na fronteira

À flor da pele Autoridades de Roraima alertaram militares que atuam na região da possibilidade de confrontos entre a guarda venezuelana e comunidades indígenas daquele país que são contrárias ao ditador Nicolas Maduro. Temem consequências para as cidades brasileiras da fronteira.

Timing Integrantes da Casa Civil estavam em Boa Vista (RR) para discutir com o governo local a logística da ajuda humanitária ao país vizinho quando Maduro anunciou o fechamento da fronteira com o Brasil, nesta quinta (21).

Ir e vir Ala do Planalto afinada com o chanceler Ernesto Araújo torce para que, no dia 23, em meio às marchas a favor da ajuda humanitária, militares venezuelanos desobedeçam ordens e deixem entrar o estoque de apoio, ampliando a pressão sobre o ditador.

