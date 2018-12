Em meio ao debate sobre indulto, STF repassa cartas de presos à Defensoria Pública da União

Linha direta Em meio ao debate sobre o indulto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, fez um acordo com a Defensoria Pública da União. Vai repassar ao órgão as centenas de cartas que a corte recebe de presos.

Linha Direta 2 São 3.000 correspondências por mês. A Defensoria vai fazer a triagem e, em seguida, destiná-las aos órgãos competentes. O conteúdo é variado: clamor por indulto, relatos sobre péssimas condições de presídios, pedi- dos de direito a progressão de regime e questionamentos sobre andamento de processos. Leia mais notícias do Painel aqui.