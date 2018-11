PSDB inicia análise de pedidos de expulsão de tucanos infiéis

Troco O PSDB vai começar a analisar pedidos de expulsão de tucanosque não seguiram orientação partidária e apoiaram concorrentes de seus quadros durante as eleições.

Iê infiel Estão na mira do conselho de ética da legenda nomes como o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o de Manaus, Arthur Virgílio, o de Santos (SP), Paulo Alexandre Barbosa, e o ex-governador de SP Alberto Goldman.

Cabo eleitoral Dirigentes do PSDB de São Paulo querem que o deputado Miguel Haddad, que não se reelegeu para a Câmara, comande o partido no estado a partir do ano que vem. A eleição interna está prevista para maio.

