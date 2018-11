Ex-tucano e nome do Paraná lideram apostas para o Ministério do Meio Ambiente

Não é você, sou eu O nome que liderava as apostas para o Ministério do Meio Ambiente, Evaristo de Miranda, técnico da Embrapa, teria recusado o cargo alegando motivações pessoais.

Quem dá mais Com a negativa, Miranda deve ficar com a presidência da Embrapa. Para o comando do MMA, o agrônomo Xico Graziano, que deixou o PSDB para apoiar Bolsonaro, e Ricardo Soavinski, ex-presidente do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), estão no páreo.

Currículo O nome de Soavinski foi soprado a pessoas ligadas ao futuro ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) por ambientalistas. Ruralistas consultados pelo grupo de Bolsonaro não o rechaçaram. O cotado foi secretário da área no Paraná e agora preside a Companhia de Saneamento do estado.

Leia mais notas do Painel aqui.