Governadores do Nordeste pedem engajamento para fazer Renan presidente do Senado

Levanta e anda Em encontro nesta quarta (21), governadores do Nordeste pediram a seus aliados no Congresso que trabalhem pela candidatura de Renan Calheiros (MDB-AL) à presidência do Senado.

Só bola segura Renan já tem apoio da maioria do MDB, e de alas do PSDB e do centrão. Quem conhece o emedebista diz que ele só entrará oficialmente na disputa quando tiver garantia de vitória.

Não vai sair ninguém Salvador tinha dois cubanos do Mais Médicos e conseguiu uma proeza: um deles obteve liminar para ficar no país e a outra se casou com um brasileiro. O primeiro só deixará o programa se a liminar cair. A segunda, precisará realizar uma nova inscrição nos próximos editais do governo se quiser continuar atuando.

