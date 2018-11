DEM quer avaliar proposta de Bolsonaro antes de definir apoio ao novo governo

Voz do povo Diante da divisão do seu partido, o presidente do DEM, ACM Neto, diz que vai primeiro ouvir as propostas de Bolsonaro para o país, para só depois submeter à executiva nacional da sigla a tese de apoio formal ao novo governo, de acordo com a agenda que lhe for apresentada.

Encontro marcado O dirigente do DEM se encontrará na quarta (21) com Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que vai comandar a Casa Civil. Uma ala do partido resiste a apoiar o novo governo e tem procurado desestimular a ideia, mas um grupo expressivo está pronto para aderir a Bolsonaro.

