Novos governadores assumirão sem ter como ganhar aval da União para crédito

Não adianta pedir Dez dos novos governadores eleitos neste ano assumirão em janeiro sem condições de obter ajuda da União para renegociar dívidas ou financiar investimentos. Estatísticas que o Tesouro divulgará nesta semana mostram que 15 dos 27 estados não atingiram as notas exigidas para se credenciar ao aval. Rio de Janeiro e Minas Gerais, que serão administrados por novatos eleitos com impulso da onda bolsonarista, estão entre os que serão entregues em pior situação financeira.

Bom comportamento O Espírito Santo é o único estado que alcançou nota A desta vez, de acordo com a classificação adotada pelo Tesouro. O Piauí, cuja avaliação passou de C para B, é o único que melhorou no boletim oficial. São Paulo manteve a nota B.

Só se apelar Apesar do sinal positivo que oferece para bancos e agências multilaterais de financiamento, a nota não é garantia da concessão do aval da União. Muitos estados foram à Justiça contestar os critérios do governo nos últimos anos.

Fica para depois O governador eleito do Rio, Wilson Witzel (PSC), cancelou na última hora participação em jantar com empresários e banqueiros em São Paulo neste sábado (10). Avisou que preferia ficar para acompanhar o resgate das vítimas do deslizamento de terra ocorrido em Niterói.

Boca fechada Para evitar novos atritos com o Congresso, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, avisou à equipe de transição que evitará fazer críticas públicas a medidas que elevarão gastos do governo, como o aumento salarial dos juízes e a renovação dos incentivos das montadoras.

Ela tem pressa Estrela da futura bancada bolsonarista, a deputada eleita Joice Hasselmann (PSL-SP) apareceu de surpresa na Casa Civil na sexta-feira (9). Queria saber de uma medida provisória que abre espaço para o setor privado no saneamento básico, prestes a ser votada na Câmara.

Homem de fé Com seu mandato garantido até 2022, o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, começou a abrir as reuniões da agência reguladora do setor elétrico com a frase “sob a proteção de Deus”. Ele busca aproximação com o presidente eleito Jair Bolsonaro desde a campanha eleitoral.

Frente ampla O esforço de Ciro Gomes (PDT) para organizar a oposição ao governo Bolsonaro vai além da esquerda. Ele também está construindo pontes na direção dos tucanos e até do DEM, hoje alinhado com o presidente eleito.

Eclético Aliados de Ciro procuraram na última semana para conversar o senador Tasso Jeiressati (PSDB-CE) e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Está dispensado O juiz Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, suspendeu audiência em que o ex-ministro Antonio Palocci seria ouvido no caso em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de tráfico de influência na compra de caças da Força Aérea Brasileira.

Intriga internacional Palocci foi chamado porque em agosto, após fechar acordo de delação, mencionou a procuradores uma reunião de 2009 em que Lula teria tratado de propina com o então presidente francês, Nicolas Sarkozy, interessado no negócio da FAB.

Pergunte primeiro O juiz Vallisney Oliveira, responsável pelas ações em que Lula é réu em Brasília, decidiu reabrir a fase de instrução do caso para ouvir Palocci. Ao revogar a medida, Guedes mandou que, na próxima vez, o colega consulte antes a defesa de Lula.

Mudança de rota Dirigentes do PSB querem que o governador Márcio França, derrotado pelo tucano João Doria na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, saia candidato a prefeito de São Paulo em 2020.

Com vantagem França recebeu 58% dos votos na capital, onde a rejeição a Doria aumentou após sua decisão de abandonar a prefeitura para concorrer às eleições estaduais. O governador disse ao PSB que vai pensar no assunto.

TIROTEIO

Estamos dispostos a cooperar no Congresso, mas não há o que fazer se Bolsonaro não apresentar suas propostas

Do deputado eleito Mauro Benevides Filho (PDT-CE), ex-secretário da Fazenda e assessor de Ciro Gomes na campanha presidencial

Ricardo Balthazar (interino), com Thaís Arbex e Julia Chaib