Em queda, Marina Silva leva a TV peça em que exalta vida limpa; veja

No dia seguinte à divulgação da pesquisa Datafolha que mostrou Marina Silva em queda —de 16% para 11% das intenções de votos—, a candidata da Rede vai exaltar sua vida limpa em seu programa de TV na noite desta terça (11).

A peça simula uma busca na internet: “Marina Silva é corrupta?”. A resposta vem da própria candidata: “Não”.

Veja:

Marina aparece empatada em segundo lugar, dentro da margem de erro, com três candidatos. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 13% das intenções de voto, a ex-senadora está com 11%, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) aparece com 10% e o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), com 9%.

O Datafolha divulgado nesta segunda (10) também mostrou que a maior queda de Marina nas três últimas semanas foi entre as mulheres.

A candidata da Rede perdeu seis pontos percentuais entre as eleitoras, de 19% para 12% desde a pesquisa anterior, em 20 e 21 de agosto. Entre os homens, a queda foi de quatro pontos percentuais.

