PT pesquisa impacto de ataque a Bolsonaro nas intenções de votos

Paga para ver Na tentativa de mensurar melhor a percepção de seu eleitorado sobre o atentado a Bolsonaro, o PT submeteu o noticiário do ataque a pesquisas qualitativas. Os resultados fizeram a cúpula da sigla levantar dúvidas sobre o impacto que o episódio terá nas intenções de votos.

Não, gente Segundo dirigentes do PT, não são poucas as reações que, de alguma forma, relativizam o atentado citando falas polêmicas de Bolsonaro sobre o ataque a tiros à caravana de Lula ou na votação do impeachment de Dilma.

Não, não, não A sigla, porém, vai continuar desestimulando oficialmente qualquer manifestação com esse tipo de comparação.

