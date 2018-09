PGR pede arquivamento de acusações feitas por delator da JBS contra Fabio Faria

Deu para ti A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento de todas as acusações feitas contra o deputado Fábio Faria (PSD-RN) por Ricardo Saud, delator da JBS. No despacho, afirma que “não foi possível colher nenhum elemento” que comprovasse as declarações do colaborador.

Deu para ti 2 O caso ganhou destaque em meio ao escândalo da JBS porque Saud disse que a mulher de Fábio, Patrícia, filha de Silvio Santos, participou de um jantar no qual os homens teriam falado de repasses. O deputado sempre rechaçou o relato. A apresentadora se envolveu pessoalmente na defesa dele.

