‘Acharam que iam tirar o pangaré velho da disputa, mas não’, disse Bolsonaro

O dia seguinte Na manhã desta sexta (7), mais disposto, Jair Bolsonaro (PSL) disse aos aliados que “acharam que iam tirar o pangaré velho da disputa, mas não conseguiram”.

Língua de fogo Os bolsonaristas incorporaram ao discurso do partido teorias da conspiração e até notícias falsas que circulam na internet. A vinculação do agressor com o PT é um dos ingredientes desse caldeirão. Desde já a sigla de Bolsonaro quer empurrar ao menos parte da responsabilidade do ataque aos petistas.