Governo quer tirar reforma do Museu Nacional das mãos da UFRJ

Tire suas mãos Em reunião nesta terça (4), integrantes do governo federal avaliaram que a UFRJ não tem condições de administrar a reconstrução do Museu Nacional do Rio. A alegação é a de que, hoje, há uma forte desorganização administrativa na instituição.

Para quem pode O Ministério da Educação foi encarregado de estudar alternativas para fazer contratações sem precisar de um aval da universidade. Uma das opções em análise é acionar a Unesco e delegar à entidade a reconstrução do museu.

