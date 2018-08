Advogados de Lula procuram Barroso e tentam diminuir desconforto criado no TSE

Diplomacia Depois de questionar a presidente do TSE, Rosa Weber, sobre a remessa do processo de registro de Lula para Luís Roberto Barroso, os advogados do petista foram falar com o ministro e com Admar Gonzaga, outro membro da corte que recebeu ações contra a participação do ex-presidente na eleição.

Trégua Os defensores de Lula tentaram minimizar o desconforto que a ofensiva que vem sendo travada pelo PT causou no TSE. Eles elogiaram a independência dos ministros. Dizem agora que a defesa não deve alegar suspeições.

Missão dada A aposta é a de que o destino de Lula seja selado no TSE antes do início da propaganda eleitoral, no dia 31 de agosto.

