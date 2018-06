Entidades atuam para Congresso derrubar vetos de Temer que bancam desconto no diesel

Cavalo de pau Entidades e setores do empresariado decidiram incluir um grupo influente de parlamentares em uma reunião que vão promover, nesta terça (12), na sede da CNI, para discutir vetos do presidente Michel Temer à reoneração da folha de pagamento. O chamado aos deputados foi visto como indicativo de uma ofensiva dos patrões pela retomada, via Congresso, de benefícios que foram cassados pelo Planalto para poder financiar a redução do preço do diesel, em meio à crise de caminhoneiros.

Parte que me cabe Deputados que foram convidados para o encontro na Confederação Nacional da Indústria disseram que a pauta vai girar em torno de três temas: os vetos à reoneração, a quase extinção do Reintegra (programa que devolve em créditos tributários gastos com exportações) e o fim do regime especial da indústria química.

Marcha ré A articulação pela derrubada no Parlamento de decisões tomadas pelo presidente em meio ao levante dos caminhoneiros é o segundo passo do empresariado na tentativa de minar pontos do acordo firmado com os paredistas. Na semana passada, a CNI avisou que iria à Justiça contra o tabelamento do frete.

Fatura Com os gestos, os patrões tentam reduzir a parcela da conta que a mobilização deixou para eles.

Chumbo grosso Aliados de Temer assistiram de camarote ao primeiro entreveiro motivado pela incontinência verbal de Ciro Gomes (PDT) entre o PDT e o centrão. Um auxiliar do presidente disse que PP e DEM não poderão reclamar no futuro: tratados com desdém pelo hoje candidato, já podem imaginar como será a vida se o pedetista for eleito.

Sujo e mal lavado É exatamente a língua afiada de Ciro o que mais preocupa os potenciais aliados. O presidenciável disse que priorizaria conversas com o PSB e o PC do B para manter a “hegemonia moral e intelectual” de sua chapa.

Tampa o nariz e vai O escorregão, porém, não foi suficiente para fechar as portas ao pedetista no centrão.

No páreo O advogado Alberto Toron decidiu disputar a presidência da OAB de São Paulo. Recentemente, o criminalista declarou que o conselho nacional está acovardado.

Imagem é tudo Registrada pelo Datafolha, a influência do ex-presidente Lula na eleição foi debatida por líderes do centrão no fim de semana. Se o petista puder gravar vídeos com pedidos de votos para seu candidato, avaliaram, as imagens terão impacto na disputa. Sem isso, haverá diluição de seu espólio.

Pelas beiradas O PT também aposta no uso de imagens de Lula. A sigla coleciona pareceres jurídicos que sustentam que, mesmo que se torne inelegível, o ex-presidente não perderia seus direitos políticos –e, por isso, poderia gravar para a campanha de dentro do carceragem da PF.

Com fé eu vou Jair Bolsonaro (PSL-RJ) já consultou cerca de dez empresas que operacionalizam vaquinhas virtuais, mas ainda não bateu martelo e nem tem data para lançar sua plataforma de doações.

Com fé eu vou 2 O presidenciável do PSL recebeu projeções otimistas, segundo as quais conseguiria arrecadar até R$ 15 milhões só com base no alcance de suas redes sociais.

Agora vai O PP deve formalizar o apoio a Márcio França na disputa pelo governo de São Paulo até segunda-feira (18). A cerimônia deve contar com a presença do presidente nacional da sigla, senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Abre o olho O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, foi alertado por auxiliares de que França, seu rival, começou a estabelecer pontes com os evangélicos, até então fechados com o tucano.

Novo peregrino Candidato à reeleição, França já esteve na Assembleia de Deus Ministério de Perus, na Renascer e mais recentemente com o pastor Samuel Ferreira. São Paulo tem cerca de 9 milhões de eleitores evangélicos.

TIROTEIO

Esterilização coercitiva é a negação da dignidade humana. Controle de vidas já impactadas por muitas omissões do estado

Da diretora da Conectas, Juana Kweitel, sobre as propostas de Jair Bolsonaro para diminuir natalidade e criminalidade entre os pobres