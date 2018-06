PT quer vídeo de Lula na prisão para lançamento da candidatura do petista

Realidade virtual O PT vai tentar gravar um vídeo inédito do ex-presidente Lula dentro da prisão. A sigla quer exibir o filme no lançamento da candidatura do petista, na sexta (8), em Contagem (MG).

Em mãos Advogado do partido, o ex-ministro Eugênio Aragão vai a Curitiba na segunda (4) para uma audiência com a juíza Carolina Moura Lebbos, responsável pela execução da pena do ex-presidente.

Leia mais notícias do Painel aqui.