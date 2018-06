Paulo Preto e Delúbio Soares se encontraram na carceragem da PF

Você amanhã? Em sua última passagem pelo cárcere, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, ficou menos de 20 horas na prisão, mas foi o suficiente para um encontro descrito por pessoas próximas como constrangedor. Na quarta (30), dentro da carceragem da PF em São Paulo, o homem suspeito de atuar como operador do PSDB cruzou com Delúbio Soares, o ex-tesoureiro do PT que começara, dias antes, a cumprir pena de seis anos de cadeia por lavagem de dinheiro para a sigla.

Vem sempre aqui? Segundo o relato de Paulo Vieira de Souza a aliados, os dois trocaram um rápido cumprimento.

Realidade virtual O PT vai tentar gravar um vídeo inédito do ex-presidente Lula dentro da prisão. A sigla quer exibir o filme no lançamento da candidatura do petista, na sexta (8), em Contagem (MG).

Em mãos Advogado do partido, o ex-ministro Eugênio Aragão vai a Curitiba na segunda (4) para uma audiência com a juíza Carolina Moura Lebbos, responsável pela execução da pena do ex-presidente.

Nova rodada O deputado Marcos Rogério (DEM-RO) vai propor ao seu partido que leve ao Supremo o questionamento sobre se condenados em segunda instância podem registrar candidatura –ainda que de forma provisória. Com isso, tenta provocar definição sobre o caso de Lula.

Vai que cola Rogério apresentou uma consulta ao TSE sobre o tema, mas a corte decidiu não analisá-la.

A dose certa Diante da crescente preocupação com o impacto das fake news nas eleições deste ano, o ministro Luís Roberto do Barroso, do STF, defende “a legítima intervenção do Estado –mas mediante regulação adequada”.

Meu caminho “O problema aqui é o eterno fantasma da censura”, explica Barroso. O ministro, que vai assumir a vice-presidência do TSE em agosto, prega, além de ampla campanha de conscientização, “prevenção, pela utilização de mecanismos de inteligência que identifiquem fontes de fake news“.

Antídoto “Sem prejuízo de algum grau de combate institucional, penso que informação verdadeira e de qualidade ainda é o melhor remédio.”

Expectativa x realidade Horas após pedir demissão da presidência da Petrobras em meio a rumores de uma queda de braço com o Ministério da Fazenda, Pedro Parente fez elogios generosos a Eduardo Guardia, o titular da pasta. Ele disse a aliados que o ministro “tem sido um gigante” no enfrentamento de crises.

Vou na frente Parente atuou pessoalmente na articulação que culminou na aprovação do nome de Ivan Monteiro para o comando da estatal. Coube a ele conversar com integrantes do conselho de administração que, no fim da tarde de sexta (1º), aprovaram o nome do engenheiro ainda como interino.

Quem sabe faz a hora O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi um dos poucos políticos que não criticaram o timing da saída de Parente –nem em conversas privadas. “Ele entende do riscado. Quando viu CPI e fritura de todo lado… O cara sabe quando a política quer pisar”, ponderou a interlocutores.

Fogo alto Um deputado próximo a Michel Temer no Congresso chegou a dizer ao presidente na semana passada que “ou vai você, ou vai ele”, insinuando que, se Parente não aceitasse nova política de preços da Petrobras, o governo cairia.

Lembrete Em meio ao inferno astral do governo, integrantes da Defensoria Pública da União lembram que Temer precisa escolher o novo defensor público-geral. O mandato do atual ocupante do cargo, Carlos Eduardo Paz, termina dia 29 de junho. A lista tríplice definida pela carreira foi encaminhada ao Planalto há mais de um mês.

Uni-duni-tê Os três nomes mais votados foram Gabriel Faria de Oliveira, seguido por Daniel de Macedo e Vinicius Diniz, respectivamente.

TIROTEIO

O governo começou ancorado em uma ampla base e na agenda liberal. Hoje já não tem apoio do Congresso nem do mercado

Do deputado Orlando Silva (SP), líder do PC do B, sobre o desgaste da gestão do presidente Michel Temer, que ele diz estar à deriva