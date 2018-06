Informação de qualidade ainda é o melhor remédio, diz Barroso sobre fake news

A dose certa Diante da crescente preocupação com o impacto das fake news nas eleições deste ano, o ministro Luís Roberto do Barroso, do STF, defende “a legítima intervenção do Estado –mas mediante regulação adequada”.

Meu caminho “O problema aqui é o eterno fantasma da censura”, explica Barroso. O ministro, que vai assumir a vice-presidência do TSE em agosto, prega, além de ampla campanha de conscientização, “prevenção, pela utilização de mecanismos de inteligência que identifiquem fontes de fake news“.

Antídoto “Sem prejuízo de algum grau de combate institucional, penso que informação verdadeira e de qualidade ainda é o melhor remédio.”

