Após demissão em meio a rumor de embate com a Fazenda, Parente elogia Guardia

Expectativa x realidade Horas após pedir demissão da presidência da Petrobras em meio a rumores de uma queda de braço com o Ministério da Fazenda, Pedro Parente fez elogios generosos a Eduardo Guardia, o titular da pasta. Ele disse a aliados que o ministro “tem sido um gigante” no enfrentamento de crises.

Vou na frente Parente atuou pessoalmente na articulação que culminou na aprovação do nome de Ivan Monteiro para o comando da estatal. Coube a ele conversar com integrantes do conselho de administração que, no fim da tarde de sexta (1º), aprovaram o nome do engenheiro ainda como interino.

Quem sabe faz a hora O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi um dos poucos políticos que não criticaram o timing da saída de Parente –nem em conversas privadas. “Ele entende do riscado. Quando viu CPI e fritura de todo lado… O cara sabe quando a política quer pisar”, ponderou a interlocutores.

Fogo alto Um deputado próximo a Michel Temer no Congresso chegou a dizer ao presidente na semana passada que “ou vai você, ou vai ele”, insinuando que, se Parente não aceitasse nova política de preços da Petrobras, o governo cairia.

