Guardia cresce em crise e torna-se figura incensada no governo Temer

Menino de ouro O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tornou-se figura sagrada para o governo. Sua atuação tem sido constantemente elogiada pelo presidente Michel Temer.

Gabaritou Auxiliares do Planalto dizem que nesta semana ele foi fundamental para a aprovação de medidas provisórias no Congresso, para a busca de uma saída contábil para o levante nas rodovias e, agora, para a nomeação do substituto de Parente.

A garantia sou eu Foi Guardia quem fez a ponte entre o Planalto e Ivan Monteiro, o engenheiro que vai assumir o comando da Petrobras.

A garantia sou eu 2 Após o pedido de demissão de Parente, o ministro ajudou na análise de nomes e, quando o governo fechou a escolha de Monteiro, telefonou para o engenheiro, que resistia à ideia de aceitar o cargo. Guardia apresentou os planos do Planalto e prometeu que não haveria interferência na estatal.

