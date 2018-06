Esforço para reduzir preço do diesel pode obrigar revisão de MP da segurança

A canoa virou Os cortes do governo para assegurar a redução do preço do diesel terão impacto nos recursos que seriam destinados por medida provisória para a segurança pública. Aliados de Michel Temer já admitem que o valor –que virá das loterias da Caixa Econômica Federal– precisará ser revisado.

Sonho de consumo A ideia inicial era a de que a MP destinasse R$ 1,2 bilhão para a área –e que importante fatia dos recursos bancasse a intervenção federal no Rio.

