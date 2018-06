Equipe do governo foi conferir boatos de nova greve e filmou ato esvaziado

Ver para crer Os boatos de que nova paralisação dos caminhoneiros estaria em gestação e de que já haveria, inclusive, uma mobilização no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em Brasília, fizeram uma equipe da inteligência do Planalto ir até o local para filmar o ato.

Cilada, Bino Com o vídeo em mãos, Sergio Etchegoyen descontraiu reunião dos ministro59 que monitoram o caso. “Há uma frota no estádio. Uma frota de dois caminhões”, disse.

