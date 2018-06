Temer demite indicados do PTB presos em operação da Polícia Federal

O presidente Michel Temer exonerou nesta sexta (1º) três dos alvos da operação Registro Espúrio, da Polícia federal, que apura fraudes no Ministério do Trabalho. Dois parentes do deputado Jovair Arantes (PTB-GO) estão na lista de demitidos: Leonardo Arantes, que era secretário-executivo da pasta, e Rogério Papalardo Arantes, que era diretor do Incra. Ambos tiveram a prisão decretada pelo ministro Edson Fachin, do STF.

As exonerações dos parentes do parlamentar foram registradas como “a pedido”

Daniel Vesely, que era diretor na Embratur e foi preso pela PF, também perdeu o posto. As demissões foram publicadas em edição extra do Diário Oficial.

