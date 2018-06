‘Cabe expulsão?’, ironiza tucano após foto de Doria com rival de Alckmin

Não se bicam A aparição de João Doria, pré-candidado do PSDB ao governo de SP, ao lado de Flávio Rocha, o presidenciável do PRB, nesta quinta (31), na Marcha para Jesus, provocou uma troca de farpas entre quadros da legenda.

Ele pode? Um aliado de Geraldo Alckmin, o aspirante ao Pl00nalto do PSDB, enviou fotos de Doria e Rocha no evento ao presidente da sigla em SP, Pedro Tobias (SP), com uma provocação: “Está certo isso? (…) Cabe expulsão?”. O texto ironizava as permanentes cobranças no tucanato de fidelidade ao palanque do ex-prefeito no estado.

Respiro Alckmin aproveitou o feriado para passar um dia em Pindamonhangaba (SP), sua cidade natal. No sábado, grava programas para a pré-campanha na internet.

