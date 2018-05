Proposta para só alterar preço da gasolina a cada 30 dias avança no governo

Melhor prevenir Avançaram as conversas dentro dos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda sobre a adoção de uma base de cálculo que “mitigue a volatilidade dos preços de combustíveis” —inclusive gasolina. As ideias estão sendo repassadas ao presidente da Petrobras, Pedro Parente.

Tempo ao tempo A principal tese é a que prevê a contabilização de perdas e ganhos sobre os valores dos combustíveis por um determinado período —fala-se em um mês— para que só ao final a média seja repassada ao consumidor.

Na ponta do lápis O aumento da gasolina alardeado nesta quarta (30) foi usado como exemplo. A variação do preço médio praticado pela Petrobras nas refinarias era, dia 21, R$ 2,0680. O desta quinta (31), R$ 1,9671. Ou seja, mesmo com o reajuste, houve queda acumulada.

Leia mais notícias do Painel aqui.