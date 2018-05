Operação da PF no Ministério do Trabalho agrava disputa interna no PTB

Sujo e mal lavado A operação deflagrada pela PF no Ministério do Trabalho intensificou a divisão interna no PTB. Ala ligada ao presidente do partido, Roberto Jefferson, trabalha para minar a influência do deputado Jovair Arantes (PTB-GO) na pasta e indicar um nome para a secretaria-executiva.

Sujo e mal lavado 2 Edson Fachin, do STF, determinou nesta quarta (30) a prisão preventiva de Leonardo Arantes, que é sobrinho do parlamentar goiano e hoje ocupa o cargo. Jefferson foi alvo de medida semelhante, mas o Supremo negou sua detenção.

Leia mais notícias do Painel aqui.