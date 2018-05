Ligação com som de mulher chorando foi usada como indício de ameaça de Paulo Preto

É trote No pedido da prisão já revogada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo, o Ministério Público Federal descreve o que foi visto como uma ameaça feita por Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, contra uma testemunha.

É trote 2 A peça diz que a mãe da testemunha “tem recebido telefonemas com estranhos sons, como o de uma mulher chorando, por um número sem identificação de bina”.

Sinais ocultos Na primeira vez em que foi preso e depois libertado por Mendes, Vieira concedeu entrevistas após deixar o cárcere. À revista Época, fez questão de posar com uma biografia de Geraldo Alckmin (PSDB), escrita por um ex-prefeito, hoje preso. Em 2016, o autor da obra disse à Folha que tentava fazer delação para denunciar irregularidades no tucanato.

