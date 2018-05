Governadores não chegam a acordo sobre redução da alíquota de ICMS sobre o diesel

Bate o pé Governadores do Nordeste continuam contrários à proposta do governo federal de reduzir a alíquota do ICMS no diesel. Para eles, o Planalto errou quando anunciou um acordo sem contrapartida.

Impasse Secretários estaduais da Fazenda vão continuar discutindo o assunto com o Conselho Nacional de Política Fazendária nesta terça (29). O governador Paulo Hartung (MDB-ES) defende a redução na alíquota do imposto.

Por todos Estados como São Paulo e Espírito Santo embolsam 12%. O Amapá, 25%. Para o capixaba, é preciso convergir. “E, se precisar de sacrifício maior, devemos fazer para que o país acalme”, diz.

