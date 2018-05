A aliados, Temer demonstra extrema preocupação com o cenário político

Hora mais escura Aliados do presidente Michel Temer dizem que ele tem demonstrado extrema preocupação com o cenário. Há muito, afirmam, ele não fazia gestos tão enfáticos no bastidor em nome da estabilidade institucional.

Míopes Integrantes do Planalto admitem que o governo cometeu “erros em série”, mas garantem que isso só ocorreu porque não dispunham de informações que retratassem a magnitude do problema.

Porta-voz Aliados do presidente respiraram aliviados ao lerem as declarações do general da reserva Hamilton Mourão à Folha. Espécie de ícone de intervencionistas, o militar desestimulou um golpe. O governo viu no gesto um reflexo da posição da cúpula das Forças Armadas.

