Siglas querem enquadrar Dilma na Ficha Limpa por condenação no impeachment

Não passará Siglas que querem barrar a candidatura de Dilma Rousseff (PT-MG) ao Senado se preparam para, caso ela seja mesmo registrada, ingressar com ação pedindo que a petista seja enquadrada na Lei da Ficha Limpa.

O verão passado A tese parte do princípio de que Dilma foi condenada por um colegiado –o Senado– no impeachment e, por isso, não poderia concorrer. Em pesquisa recente ela aparece empatada tecnicamente com Aécio Neves (PSDB-MG) na liderança.

Leia mais notícias do Painel aqui.