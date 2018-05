Procuradoria denuncia homem que atuava para acertar Gilmar Mendes com tomates

A Procuradoria da República em São Paulo denunciou Ricardo Rocchi, que promoveu “tomataços” contra o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), por injúria e incitação ao crime.

Para o procurador Marcos Angelo Grimone, Rocchi atentou contra a ordem pública e violou o direito à honra do ministro. A denúncia é do dia 15 de maio.

De acordo com a peça, Rocchi chegou a oferecer recompensa de R$ 300 a quem atingisse o ministro com tomates. Ouvido pela Polícia Federal, ele confirmou os fatos e disse que julgava estar “agindo em defesa do povo brasileiro”.

O caso tramita em juizado especial.

Leia mais notícias do Painel aqui.